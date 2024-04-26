Алиев и Шольц начали переговоры в Берлине (обновлено) |
За деньги – да! Продается прокурор, цена договорная |
В Агдаме закрылся российско-турецкий центр мониторинга (видео) |
Американская военная помощь Украине уже в пути |
МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт |
Первый азан в агдамской мечети после реставрации (видео) |
Ильхам Алиев прибыл в Германию (фото) |
Россия пригрозила ударом по Польше |
Армянские СМИ сообщили о прекращении Варданяном голодовки в бакинской тюрьме |
Главное Мир

В Габоне предложили закрыть военную базу Франции

В Габоне предложили закрыть военную базу Франции

Пересмотр оборонных соглашений Габона с Францией, включая закрытие французской военной базы, содержится среди рекомендаций рабочих комиссий общенационального диалога, который завершает свою работу в габонской столице Либревиле 30 апреля. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Предложение о закрытии базы Франции на территории страны выносится 27 апреля на пленарное заседание участников общенационального диалога, отмечает она. Французская база Camp de Gaulle находится на севере Либревиля. По данным агентства Anadolu, там развернут постоянный контингент сил Франции численностью в 380 военнослужащих.

Среди других предложений комиссий – укрепление в Габоне президентской власти при одновременном предоставлении парламенту новых полномочий. Ожидается, что на основе документов, принятых общенациональным диалогом, будет разработана новая конституция Габона, которая поступит на референдум.

Инициатором проведения общенационального диалога стал глава Габона на переходный период Брис Олиги Нгема. Диалог начал свою работу 2 апреля. В нем принимают участие около 600 человек, представляющие более 100 партий, движений и организаций гражданского общества.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа 2023 года объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Военных отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. На собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.

Теги:
Из этой рубрики
На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей
Мир

На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей

2024/04/26, 14:36
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам
Мир

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

2024/04/26, 14:30
Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ
Мир

Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ

2024/04/26, 13:30
В Габоне предложили закрыть военную базу Франции
Мир

В Габоне предложили закрыть военную базу Франции

2024/04/26, 12:50
Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО
Мир

Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО

2024/04/26, 12:08
Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита
Мир

Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

2024/04/26, 11:30
Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана
Мир

Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

2024/04/26, 11:13
Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»
Мир

Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»

2024/04/26, 11:09
Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине
Мир

Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине

2024/04/26, 10:09