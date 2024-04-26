Алиев и Шольц начали переговоры в Берлине (обновлено) |
За деньги – да! Продается прокурор, цена договорная |
В Агдаме закрылся российско-турецкий центр мониторинга (видео) |
Американская военная помощь Украине уже в пути |
МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт |
Первый азан в агдамской мечети после реставрации (видео) |
Ильхам Алиев прибыл в Германию (фото) |
Россия пригрозила ударом по Польше |
Армянские СМИ сообщили о прекращении Варданяном голодовки в бакинской тюрьме |
Главное Мир

Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

Китайские компании – лидеры в области квантовых вычислений China Telecom Quantum Group и QuantumCTek – создадут квантовый компьютер на основе нового 504-кубитного чипа (кубит, или quantum bit, является основной единицей информации в квантовых процессорах и квантовых вычислениях). Он станет самым производительным в КНР, а его вычислительные мощности будут доступны через «облако» широкому кругу пользователей по всему миру, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Уточняется, что сверхпроводниковый чип, разработанный в Центре инновационных исследований квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук (КАН) и получивший название «Xiaohong» (Сяохун), станет «самым мощным в Китае», он способен проводить килокубитные измерения. Команда разработчиков КАН утверждает, что технические характеристики чипа «составят конкуренцию передовым международным разработкам» в области квантовых компьютеров.

«Чип позволит пользователям из различных областей проводить исследование проблем и алгоритмов, имеющих практическое значение, а также ускорить внедрение квантовых вычислений на практике», – сказал заместитель генерального директора China Telecom Quantum Group Ван Чжэн. Его компания совместно с QuantumCTek создаст на основе нового чипа квантовый компьютер и через собственную облачную платформу предоставит иностранным пользователям доступ к его вычислительным мощностям.

Теги:
Из этой рубрики
На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей
Мир

На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей

2024/04/26, 14:36
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам
Мир

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

2024/04/26, 14:30
Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ
Мир

Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ

2024/04/26, 13:30
В Габоне предложили закрыть военную базу Франции
Мир

В Габоне предложили закрыть военную базу Франции

2024/04/26, 12:50
Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО
Мир

Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО

2024/04/26, 12:08
Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита
Мир

Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

2024/04/26, 11:30
Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана
Мир

Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

2024/04/26, 11:13
Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»
Мир

Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»

2024/04/26, 11:09
Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине
Мир

Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине

2024/04/26, 10:09