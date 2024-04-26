Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

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Китайские компании – лидеры в области квантовых вычислений China Telecom Quantum Group и QuantumCTek – создадут квантовый компьютер на основе нового 504-кубитного чипа (кубит, или quantum bit, является основной единицей информации в квантовых процессорах и квантовых вычислениях). Он станет самым производительным в КНР, а его вычислительные мощности будут доступны через «облако» широкому кругу пользователей по всему миру, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Уточняется, что сверхпроводниковый чип, разработанный в Центре инновационных исследований квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук (КАН) и получивший название «Xiaohong» (Сяохун), станет «самым мощным в Китае», он способен проводить килокубитные измерения. Команда разработчиков КАН утверждает, что технические характеристики чипа «составят конкуренцию передовым международным разработкам» в области квантовых компьютеров.

«Чип позволит пользователям из различных областей проводить исследование проблем и алгоритмов, имеющих практическое значение, а также ускорить внедрение квантовых вычислений на практике», – сказал заместитель генерального директора China Telecom Quantum Group Ван Чжэн. Его компания совместно с QuantumCTek создаст на основе нового чипа квантовый компьютер и через собственную облачную платформу предоставит иностранным пользователям доступ к его вычислительным мощностям.