Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

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Основной кандидат на пост генерального секретаря НАТО, действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен попросить помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в страну. Об этом пишет N-TV.

Как следует из текста, Рютте провел телефонный разговор с Эрдоганом 31 марта, в ходе которого попросил поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса. Теперь же он собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции лично, отмечается в материале.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран – членов альянса. По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.