Алиев и Шольц начали переговоры в Берлине (обновлено) |
За деньги – да! Продается прокурор, цена договорная |
В Агдаме закрылся российско-турецкий центр мониторинга (видео) |
Американская военная помощь Украине уже в пути |
МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт |
Первый азан в агдамской мечети после реставрации (видео) |
Ильхам Алиев прибыл в Германию (фото) |
Россия пригрозила ударом по Польше |
Армянские СМИ сообщили о прекращении Варданяном голодовки в бакинской тюрьме |
Главное Мир

Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

Основной кандидат на пост генерального секретаря НАТО, действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен попросить помощи у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в страну. Об этом пишет N-TV.

Как следует из текста, Рютте провел телефонный разговор с Эрдоганом 31 марта, в ходе которого попросил поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса. Теперь же он собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции лично, отмечается в материале.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран – членов альянса. По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

Теги:
Из этой рубрики
На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей
Мир

На берег Каспия вынесло десятки туш мертвых тюленей

2024/04/26, 14:36
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам
Мир

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

2024/04/26, 14:30
Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ
Мир

Страны ЕС поссорились, пытаясь поделить доходы от активов РФ

2024/04/26, 13:30
В Габоне предложили закрыть военную базу Франции
Мир

В Габоне предложили закрыть военную базу Франции

2024/04/26, 12:50
Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО
Мир

Шойгу: Россия не будет нападать на страны НАТО

2024/04/26, 12:08
Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита
Мир

Китай откроет облачный доступ к квантовому компьютеру мощностью 504 кубита

2024/04/26, 11:30
Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана
Мир

Фаворит на пост генсека НАТО попросит поддержки у Эрдогана

2024/04/26, 11:13
Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»
Мир

Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»

2024/04/26, 11:09
Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине
Мир

Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине

2024/04/26, 10:09