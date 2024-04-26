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Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»

Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику»

Российские войска повторяют в Украине собственную тактику в Сирии, нанося повторные авиационные и ракетные удары по гражданским.

«Я хотел бы сосредоточиться на вероятных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по парамедикам и лицам, которые прибывают, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство следует собственному примеру в Сирии, где оно совершило десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники», – сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей, которого цитирует «Укринформ».

По словам дипломата, в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 года эксперты отметили «четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками при ведении боевых действий».

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