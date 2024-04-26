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Минобороны показало, как прошли учения «Волна-2024»

Минобороны показало, как прошли учения «Волна-2024»

Успешно завершились совместные тактические учения «Волна-2024», состоявшиеся с участием личного состава и средств Военно-морских сил и Министерства по чрезвычайным ситуациям в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

В ходе учений с целью ликвидации аварии на условной платформе в море корабли покинули пункт дислокации, на совместном командном пункте было проведено слаживание задач с вертолетами, кораблями и катерами, выполнены задачи по оказанию необходимой помощи.

Были выполнены действия по локализации пожара, проведению поисково-спасательных операций и водолазного осмотра подводной части платформы, организации аварийного дежурства и другие мероприятия.

В ходе совместных тактических учений корабли и личный состав ВМС и МЧС выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.

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