Глава Минобороны Нидерландов назвала вполне реальной победу России в Украине

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 25 апреля заявила о реальной перспективе поражения Украины в войне.

«Русские перешли к военной экономике, начали производить гораздо больше оружия и смогли восполнить свои запасы гораздо быстрее, чем мы ожидали. Это оказало давление на ситуацию: существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — сказала она в интервью газете NRC.

Как отметила Оллонгрен, российской стороне гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов, удалось оправиться от понесенных ею «потерь» в конфликте. По ее словам, дела на фронте сейчас идут тяжело из-за нехватки у Киева боеприпасов.