Удар по Шойгу: что стоит за арестом замминистра обороны России

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Арест высокопоставленного генерала российской армии, заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова свидетельствует о снижении аппаратного влияния давнего соратника президента Владимира Путина министра Сергея Шойгу и усилении влияния спецслужб, рассказали The Moscow Times два источника в российском правительстве и человек, близкий к Кремлю.

Все они согласились говорить на условиях анонимности, поскольку не уполномочены делать заявления для прессы.

«В первую очередь арест Иванова — это передел рынка. Он курировал не просто стройку, а военные подряды, это самое вкусное и большое. Но и, конечно, это очень серьезный политический и аппаратный удар по группе Шойгу», — сказал The Moscow Times чиновник правительства.

Арестованный накануне московским судом Иванов был близок к Шойгу. После начала полномасштабного вторжения в Украину он часто посещал оккупированные Россией территории.

Например, инспектировал жилой комплекс в разрушенном Мариуполе, который российский президент Путин посетил в 2023 году во время своей единственной пиар-поездки в оккупированный город, организованной для него ночью по соображениям безопасности.

Вместе с назначенным по решению Москвы управляющим «ДНР», оккупированной частью Донецкой области Украины, Денисом Пушилиным, Иванов побывал на стройке за несколько месяцев до того. Там они нахваливали несколько новостроек, вокруг которых виднелись разрушенные во время российского вторжения дома, и обвиняли в разрушениях «неонацистов».

Кроме того, Иванов курировал стройку водовода из реки Дон в канал Северский Донец, по которому Россия начала поставлять воду в оккупированные Донецк и Луганск. Также он курировал строительство 90% оборонительных сооружений на линии соприкосновения между военными Украины и России.

Богатство и роскошная жизнь семьи Иванова, обвиненного в получении взятки в миллион рублей, не была тайной ни для спецслужб, ни для российской политической элиты. «Настоящих злоупотреблений в части распоряжения армейским имуществом было множество. Но за это его стоило арестовывать годы назад», — сказал The Moscow Times источник, близкий к Минобороны.

Он добавил, что выбор момента для ареста — а он состоялся всего за несколько недель до инаугурации Путина на пятый срок и начала формирования нового правительства — «говорит скорее о политических причинах и не самых прочных позициях Шойгу».

Все источники The Moscow Times сходятся во мнении, что арест Иванова никак не скажется на способности российской армии продолжать военное вторжение в Украину, поскольку Иванов «не имел отношения в военному делу». «С большой вероятностью это даже не помешает и Сергею Шойгу сохранить свою должность в новом правительстве. Но его позиции будут заметно ослаблены», — сказал чиновник правительства России.

«В целом случившееся и в интересах Путина. Он никогда не дает слишком усилиться ни одной из групп. А обществу это преподнесут как борьбу с коррупцией», — сказал другой российский чиновник.

Арест заместителя министра означает, что ФСБ собирает компромат в отношении всего министерства и его руководителя, сказал The Moscow Times старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Андрей Солдатов. «Иванов же теперь на всех показания давать будет. Обычно это способ контроля, а не репрессий. Так кремлевский режим решает задачу по поддержанию управляемости. Как они это понимают», — сказал Солдатов.