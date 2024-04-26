Украинское командование вывело с фронта американские Abrams

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ВСУ перестали использовать танки Abrams из-за угрозы российских дронов, пишет агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Украинской армии сложно защитить эти танки, их быстро обнаруживают ВС РФ.

«США будут работать с украинскими военными, чтобы изменить тактику», — заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грейди.

Ранее газета NYT сообщала, что российская армия за два месяца вывела из строя пять американских танков Abrams, и еще три машины получили «средние повреждения».