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Украинское командование вывело с фронта американские Abrams

Украинское командование вывело с фронта американские Abrams

ВСУ перестали использовать танки Abrams из-за угрозы российских дронов, пишет агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Украинской армии сложно защитить эти танки, их быстро обнаруживают ВС РФ.

«США будут работать с украинскими военными, чтобы изменить тактику», — заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грейди.

Ранее газета NYT сообщала, что российская армия за два месяца вывела из строя пять американских танков Abrams, и еще три машины получили «средние повреждения».

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