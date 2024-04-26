Китай обвинил США в технологической блокаде Пекина

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США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет РИА Новости.

«В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность», — заявил Ван И.

Дипломат добавил, что Китай приносит миру сотрудничество, развитие и санкции со стороны США не смогут помешать развитию КНР.

До этого Ван И заявил, что гипотетический конфликт между Китаем и США обернется проигрышем для обеих стран.