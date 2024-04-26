Hugo Boss покидает Россию

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Немецкий модный дом Hugo Boss согласовал с Россией продажу своего российского бизнеса оптовому партнеру Stockmann. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление фирмы.

Hugo Boss не раскрывает финансовых условий сделки. Однако следует отметить, что Кремль требует, чтобы иностранные компании продавали свои российские активы со скидкой не менее 50%.

«В результате договоренности Hugo Boss больше не будет в России», – говорится в заявлении.

По словам представителей Hugo Boss, продажи еще должны быть одобрены европейскими регуляторами. Окончательно он завершится в третьем квартале 2024 года.

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что одним из условий соглашения стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

В третьем квартале 2024 г. планируется открытие магазинов ритейлера.