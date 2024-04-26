Число погибших в Газе выросло до 34305 человек

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Число погибших в результате израильских атак в Газе на 202-й день войны достигло 34305. Ранения получили 77293 человек. Минздрав Газы сообщил, что за последние 24 часа в секторе Газа погибли 43 человека, 64 получили ранения.

При этом количество журналистов, погибших в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года, достигло 141.

Последним из них, согласно информации, стал Мохаммед Бисам аль-Джамаль, сотрудник палестинского информационного агентства «Эль-Ан», погибший в результате авиаудара израильской армии по его дому в Рафахе.