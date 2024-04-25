Американская военная помощь Украине уже в пути |
МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт |
Первый азан в агдамской мечети после реставрации (видео) |
Ильхам Алиев прибыл в Германию (фото) |
Россия пригрозила ударом по Польше |
Армянские СМИ сообщили о прекращении Варданяном голодовки в бакинской тюрьме |
Самолет президента Алиева впервые вылетел в Берлин из аэропорта Физули |
Бербок: Надеюсь, что COP29 послужит миру между Азербайджаном и Арменией |
Баку и Астана обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео) |
Главное Мир

Императорским пингвинам грозит вымирание

Императорским пингвинам грозит вымирание

Ученые Британской антарктической службы выяснили, что рекордно низкий уровень льда в Антарктиде в 2023 году привел к масштабным потерям популяции антарктических пингвинов. Исследование опубликовано в научном журнале Antarctic Science (AS).

Специалисты отметили, что императорские пингвины страдают два года подряд. Таяние льдов лишает их мест для размножения и выхаживания птенцов.

Согласно данным наблюдений, в 2023 году от раннего таяния льдов пострадали 14 из 66 колоний императорских пингвинов, каждая из которых может производить от нескольких сотен до нескольких тысяч птенцов в год. А годом ранее та же проблема затронула 19 колоний.

За указанный период сокращение площади морского льда в Антарктиде достигло 30% по сравнению со средним показателем в 1981-2010 годах.

Пингвины заботятся о детенышах до тех пор, пока у них не появятся водонепроницаемые перья. Если лед тает слишком рано, пингвинята рискуют замерзнуть и утонуть.

Ученые предупредили, что к концу столетия 99% императорских пингвинов могут вымереть, если Антарктика продолжит таять такими же темпами.

Теги:
Из этой рубрики
Гегам Манукян: В Армении нет закона, есть Никол Пашинян
Мир

Гегам Манукян: В Армении нет закона, есть Никол Пашинян

2024/04/26, 00:46
Число погибших в Газе выросло до 34305 человек
Мир

Число погибших в Газе выросло до 34305 человек

2024/04/26, 00:08
Пашинян отчитался перед однопартийцами о делимитации границы с Азербайджаном
Мир

Пашинян отчитался перед однопартийцами о делимитации границы с Азербайджаном

2024/04/26, 00:04
Императорским пингвинам грозит вымирание
Мир

Императорским пингвинам грозит вымирание

2024/04/25, 23:22
Макрон напомнил о наличии ядерного оружия у Франции
Мир

Макрон напомнил о наличии ядерного оружия у Франции

2024/04/25, 23:10
Канада усилила антииранские санкции
Мир

Канада усилила антииранские санкции

2024/04/25, 22:17
Арестованный заместитель Шойгу жил на широкую ногу (фото)
Мир

Арестованный заместитель Шойгу жил на широкую ногу (фото)

2024/04/25, 22:11
Нетаньяху назвал пропалестинских студентов в США антисемитами (видео)
Мир

Нетаньяху назвал пропалестинских студентов в США антисемитами (видео)

2024/04/25, 21:45
Макрон забил гол с пенальти (видео)
Мир

Макрон забил гол с пенальти (видео)

2024/04/25, 21:32