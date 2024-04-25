Канада усилила антииранские санкции

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Руководство Канады ввело санкции в отношении двух иранских генералов, включая министра обороны страны Мохаммада Реза Аштиани, и генштаба страны. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщается на сайте МИД Канады.

Как отмечается, пополнение санкционного списка Канады происходит после недавней атаки Ирана на Израиль.

«Канада вводит эти санкции в координации с союзниками по «большой семерке», включая США и Великобританию, которые сегодня предпринимают аналогичные действия. Он вновь заявляет о своем решительном осуждении Ирана и его действий и призывает к деэскалации [на Ближнем Востоке]», — говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Под рестрикции, помимо главы минобороны, попали также командующий центральной базой Хатам аль-Анбия вооруженных сил Ирана генерал-майор Голам Али Рашид и сам штаб «Хатам аль-Анбия».