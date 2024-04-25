Дания предоставит Украине военную помощь еще на 590 млн евро

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Власти Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Дании.

По информации ведомства, большая часть средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Но существовала необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году.

Поэтому правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год.

Украинский фонд предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний.

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.