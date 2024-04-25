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Бербок: Надеюсь, что COP29 послужит миру между Азербайджаном и Арменией

Бербок: Надеюсь, что COP29 послужит миру между Азербайджаном и Арменией

В Берлине прошел брифинг по итогам состоявшегося в Берлине 15-го Петерсбергского климатического диалога с участием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра энергетики Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии.

«Рада, что в этом году Азербайджан принимает у себя COP29. Азербайджан тем самым взял на себя важное обязательство по климату. Вы можете быть уверены в нашей поддержке. С председателями COP из ОАЭ, Азербайджана и Бразилии мы будем работать над мостом, ведущим из Дубая, Берлина в Баку. Надеюсь, что этот мост послужит миру между Азербайджаном и Арменией. Рада нашему сотрудничеству», – сказала Бербок.

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