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Столтенберг полетал на истребителе Eurofighter и дважды взялся за штурвал

Столтенберг полетал на истребителе Eurofighter и дважды взялся за штурвал

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые поднялся в небо на немецком истребителе Eurofighter в рамках своего визита в 73-й тактический авиаполк на авиабазе Лаге в Германии.

Столтенберг назвал свой полет «великим опытом», добавив, что авиабаза «важна для НАТО, потому что здесь [альянс] обучает лучших пилотов в мире». Во время пресс-конференции с командующим ВВС Германии генерал-лейтенантом Инго Герхарцем генсек НАТО поблагодарил Берлин за поддержку Украины и назвал Германию крупнейшим военным донором в Европе.

Комментируя свой полет, Столтенберг сказал, что, возможно, пилотирование Eurofighter — то, чем он займется после десяти лет работы в НАТО. Он добавил, что дважды взялся за штурвал самостоятельно во время полета.

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