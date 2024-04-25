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Арестованный заместитель Шойгу жил на широкую ногу (фото)

Арестованный заместитель Шойгу жил на широкую ногу (фото)

Арестованный по делу о крупной взятке замминистра обороны России Тимур Иванов проживал в шикарном особняке на Рублёвке, пишет SHOT со ссылкой на источники. Именно дом в клубном посёлке «Раздоры-2» значится в материалах следствия как фактическое место проживания Иванова.

Посёлок находится в пяти километрах от МКАД, под охраной и за трёхметровым забором. Все дома, в том числе и Иванова, построены на английский манер. Судя по данным из кадастра, зданием площадью в почти тысячу квадратных метров на участке в 34 сотки владеет государство.

Внутреннее убранство, судя по фотографиям, соответствует уровню недвижимости: три этажа, четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, личный кинотеатр, терраса с зоной для барбекю и открытая веранда. Снаружи здание отделано дорогими и эксклюзивными материалами, а на участке также есть гостевой дом на 445 квадратов. По оценкам риелторов, стоить такой особняк может миллиард рублей.

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