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Кусок камня от Агдамской Джума-мечети, переданный Гейдару Алиеву 24 года назад, возвращен на место (видео)

Кусок камня от Агдамской Джума-мечети, переданный Гейдару Алиеву 24 года назад, возвращен на место (видео)

Кусок камня от Агдамской Джума-мечети, переданный 24 года назад специальным представителем Госдепартамента США, бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Керри Кавано великому лидеру Гейдару Алиеву, возвращен в Агдамскую Джума-мечеть.

Об этом говорится в публикации Фонда Гейдара Алиева в социальной сети.

«Кусок камня от Агдамской Джума-мечети был передан общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву 9 мая 2000 года, в период оккупации азербайджанских земель. Спустя годы этот кусок камня возвращен в Агдамскую Джума-мечеть, открытие которой состоялось после реставрации», – говорится в публикации.

Напомним, что 24 года назад Керри Кавано передал великому лидеру Гейдару Алиеву кусок камня от Агдамской Джума-мечети, сказав «Это маленький кусок от мечети в Агдаме. Это часть земли, которую мы мечтаем восстановить. Мы надеемся, что будет возвращена и сама мечеть».

 

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Публикация от Heydar Aliyev Foundation (@heydaraliyevfoundationofficial)

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