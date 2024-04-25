На границе Азербайджан-Армения установлено 20 пограничных столбов |
Лукашенко сообщил о планах «оппозиции и их кураторов» захватить крупнейший регион Беларуси |
Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской |
Алиев: Россия никогда не уйдёт из этого региона |
Алиев: У украинских лидеров был шанс построить нормальные отношения с Россией |
Алиев: «Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят» |
Ильхам Алиев об окончании русско-украинской войны |
Сегодня день рождения легендарного танкиста Альберта Агарунова |
Шойгу отстранил от должности своего арестованного заместителя |
Главное Мир

Маск: Заявления США по Украине не совпадают с реальностью

Маск: Заявления США по Украине не совпадают с реальностью

Заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом на своей странице в соцсети X заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

«Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск.

21 апреля Илон Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. Он отметил, что у США нет стратегии выхода Украины из войны.

После этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска.

Теги:
Из этой рубрики
Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России
Мир

Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России

2024/04/25, 16:51
Маск: Заявления США по Украине не совпадают с реальностью
Мир

Маск: Заявления США по Украине не совпадают с реальностью

2024/04/25, 16:11
Макрон заявил, что Евросоюз не должен быть вассалом США
Мир

Макрон заявил, что Евросоюз не должен быть вассалом США

2024/04/25, 16:02
Египет передал Израилю предложение ХАМАС о прекращении огня на год
Мир

Египет передал Израилю предложение ХАМАС о прекращении огня на год

2024/04/25, 15:30
Макрон заявил, что Европа "может умереть"
Мир

Макрон заявил, что Европа «может умереть»

2024/04/25, 15:14
Симонян назвал протестующих против делимитации границы с Азербайджаном пустословами и лузерами
Мир

Симонян назвал протестующих против делимитации границы с Азербайджаном пустословами и лузерами

2024/04/25, 15:04
Лукашенко заявил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов
Мир

Лукашенко заявил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов

2024/04/25, 14:33
В Минобороны России вспыхнул самый крупный скандал за последние 10 лет
Мир

В Минобороны России вспыхнул самый крупный скандал за последние 10 лет

2024/04/25, 13:24
Россия направила ноту Турции
Мир

Россия направила ноту Турции

2024/04/25, 13:20