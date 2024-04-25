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Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля в Баку

Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу Евросовета Шарля Мишеля на COP29 в Баку.

Об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети Х.

Дипломат отметил, что провел встречу со старшим советником по внешней политике президента Европейского cовета Магдаленой Гроно.

«Благодарю Магдалену Гроно, старшего советника по внешней политике президента Европейского Совета, за обширное обсуждение многих вопросов повестки дня ЕС-Азербайджан. В рамках этой встречи я имел честь передать главе ЕС Шарлю Мишелю письмо-приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие на COP29, который пройдет в ноябре в Баку», – написал Садыгов.

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