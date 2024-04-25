Азербайджанский опыт для Украины

360 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался давать прогнозы относительно того, когда может завершиться украинская война.

«Я не думаю, что кто-то знает, чем всё это закончится. Может быть, лучше сказать так: когда это может закончиться? Потому что рано или поздно войны заканчиваются. Я могу высказать своё мнение на основе нашего опыта. Возможно, будет интересно отметить, что война не прекратилась сразу после подписания соглашения о прекращении огня в мае 1994 года. Нечто подобное может произойти и между Россией и Украиной, если они договорятся о прекращении активной фазы войны. Но это не гарантирует наступления конца войны. Во времена оккупации у нас была напряжённость на линии соприкосновения: диверсионные группы, снайперские перестрелки и многие другие опасные эпизоды. И наша линия соприкосновения была намного короче, чем сегодняшняя линия соприкосновения или фронтовая полоса между Россией и Украиной. Представьте себе, если будет подписано соглашение о прекращении огня, гарантирует ли это наступление мира? Нет, мы ждали 28 лет. И после этого мы силой восстановили свой суверенитет. Мы сделали это, потому что были правы и потому что могли это сделать», — подчеркнул президент Азербайджана, чья политическая биография включает в себя блестящую победу в Карабахе.

Заявление Алиева соседствует на лентах информагентств с сообщениями из США: президент Джо Байден подписал во всех смыслах долгожданный законопроект о военной помощи Украине. Республиканцам и демократам на Капитолийском холме все же удалось договориться, и поставки оружия, как предсказывали эксперты, должны были начаться уже через несколько часов после подписи Байдена.

В Украине не скрывают своего удовлетворения, в Москве — досада и раздражение. Но даже самые отчаянные оптимисты и убеждённые «западники» не рискуют высказывать прогнозы о том, что уже завтра Украина, получив долгожданную помощь, начнёт решительное наступление, послезавтра украинский флаг поднимется в Донецке, а через неделю — в Симферополе. Да, дискуссии в конгрессе США, где помощь Украине стала предметом внутриполитического торга, прекращены, но вопросы с «задержкой» поставок оружия из той же Германии никуда не исчезли. Президент Франции Макрон любит делать громкие заявления, но, по оценкам экспертов Bloomberg, он явно предпочитает громкие слова реальным действиям. Многие страны Восточной Европы сталкиваются с непростым выбором: делиться имеющимся оружием с Украиной или же удерживать его у себя, если Москва начнёт силовое «возвращение НАТО к границам 1997 года», как требовал Кремль накануне украинской войны?

Наконец, существует ещё одна сторона вопроса, о которой многие предпочитают не говорить вслух. Нет ясности, готов ли Запад довести дело до безоговорочной победы Украины, или же там намерены «удержать» войну в пределах Украины, истощая таким образом российские ресурсы до полного разгрома РФ, опасаясь внутриполитических «сложностей» в огромной державе с ядерным оружием, стратегическими бомбардировщиками и межконтинентальными ракетами.

Судя по всему, Запад уже не питает особых надежд на российскую либеральную «тусовку» и, несмотря на все эпитеты в адрес кремлевских лидеров, не готов вести дело к реальному свержению «кровавого режима» — по крайней мере, пока. Он предпочитает держать ситуацию в состоянии «неустойчивого равновесия». Но и воевать до бесконечности тоже не получится. И не случайно, что в прессе и экспертном сообществе всё больше обсуждаются возможные сценарии, если не прекращения, то во всяком случае «заморозки» украинской войны. Тем более, что сегодня ни у России, ни у Украины нет достаточного количества военных сил, чтобы резко, зрелищно и эффективно переломить ситуацию на линии фронта в свою пользу и одержать безусловную военную победу.

До недавнего времени в фокусе внимания были разнообразные сценарии «раздела» Украины на условно говоря «пророссийскую» и «прозападную» части, по образцу Германии, Вьетнама или Кореи. Но это, по меньшей мере, не единственный вариант. Достаточно вспомнить, что в пятидесятые годы Великобритании уже было предложено разделить Афганистан между СССР и Пакистаном по хребту Гиндукуш, но эту идею посчитали слишком сложной. Более того, и в Германии, и в Корее, и во Вьетнаме создавались по два соответственно немецких, вьетнамских или корейских государства. А Россия включила Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области Украины в свой состав, не намекая на их особый «украинский» статус, и не стала формировать там лояльное к себе украинское правительство во главе с Януковичем, Азаровым или Медведчуком. Как говорится, почувствуйте разницу.

На фоне этого Алиев рассказал об опыте Азербайджана, где были как катастрофические поражения начала девяностых, так и более чем четвертьвековая «пауза», и блистательная победа в Карабахе, где Баку умело использовало и армию, и дипломатию. Но самое главное — это рассчитывать на собственные силы, эффективную государственную модель и создание мощной армии. А ещё — независимый внешнеполитический курс, лучшая гарантия от того, чтобы страна не стала монетой в чужой игре. Азербайджан выстраивает конструктивные отношения почти со всеми внешнеполитическими векторами. Это уже позволило приобрести союзников и, в определённом смысле, нейтрализовать потенциальных противников, кроме самой Армении.

Другой вопрос — решения и выборы, принимаемые сегодня самой Украиной. Там, конечно, могут воспользоваться азербайджанским опытом победного контрнаступления. Но этот опыт не ограничивается 44 днями войны или применением «Байрактаров». Он включает в себя выбор государственной модели, длительную и трудную работу, множество «нельзя» и «надо». Но на постсоветском пространстве это пока единственный прецедент успешного восстановления территориальной целостности.

Нурани, обозреватель