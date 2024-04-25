Макрон заявил, что Евросоюз не должен быть вассалом США

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Евросоюзу необходимы партнёрские отношения с третьими странами для того, чтобы продемонстрировать, что он не является вассалом Соединённых Штатов Америки, в том числе в сфере обороны. Такую точку зрения озвучил французский президент Эммануэль Макрон.

Таким образом, ЕС нужно выстроить «новую парадигму обороны», а также стратегическую концепцию безопасности, которая будет опираться на дипломатии.

«В ближайшие годы нам необходимо дополнить эту «оборонную Европу», наше «пробуждение» в сфере обороны и продолжить выстраивать партнерства с третьими странами», – подчеркнул Макрон.

Кроме этого, Европе нужно продемонстрировать, что она против биполярной конфронтации.