Египет передал Израилю предложение ХАМАС о прекращении огня на год

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Eгипетские власти передали израильской стороне предложение движения ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа сроком на год в обмен на отказ палестинских радикалов от нападений на подразделения армии Израиля. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его данным, Египет «передал израильской делегации предложение ХАМАС о полном прекращении огня в Газе сроком на один год в обмен на прекращение атак со стороны радикальных группировок на израильские силы».

Кроме того, по сведениям источников, Каир представил собственную инициативу, требующую полного замораживания Израилем предполагаемой военной операции в районе города Рафах, расположенного на юге Газы у границ с Египтом. В обмен на согласие египетские власти обещают «прогресс на переговорах» с палестинскими радикальными группировками об обмене захваченных и удерживаемых в анклаве заложников.