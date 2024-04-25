Симонян назвал протестующих против делимитации границы с Азербайджаном пустословами и лузерами

295 Просмотров

Спикер парламента Армении Ален Симонян раскритиковал протестующих против начала делимитации границы с Азербайджаном жителей страны.

«А сейчас я хочу понять, чем были заняты все они (протестующие – ред.) во время войны? Ничем, а сейчас заняты пустословием. Теперь они, в том числе с подачи третьей страны, заняты развязыванием конфликта между Арменией и Азербайджаном, чтобы возникли те, кто решают вопросы, и появились миротворцы. Нам не нужны миротворцы, нам нужно, чтобы мы контролировали границы. Те, кто пытаются получить дивиденды от этих процессов, у них ничего не получится, они лузеры. Им нечего сказать обществу, и то, что они говорят, продиктовано извне. Граждане Армении это прекрасно понимают», – сказал Симонян.