Ильхам Алиев и Садыр Жапаров заложили фундамент школы в селе Хыдырлы (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии закладки фундамента полной средней школы села Хыдырлы Агдамского района.

Информацию распространила пресс-служба главы государства.

Главы государств были проинформированы о проекте.

Было отмечено, что под строительство полной средней школы села Хыдырлы выделена территория площадью 2,7 гектара. В здании, которое будет состоять из двух надземных и подземного этажей, будет создано 22 кабинета. В школе также будут спортивный и актовый залы, 2 кабинета труда, библиотека, физическая, химическая и биологическая лаборатории, 2 кабинета информатики, кабинет начальной военной подготовки. На территории школы будут созданы спортивная площадка, киоск, установлены скамейки, построена котельная. Строительные работы планируется завершить к концу 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров заложили фундамент полной средней школы села Хыдырлы.

Отметим, что между азербайджанским и кыргызским народами исторически сложились традиционные дружеские и братские отношения. Связи между двумя странами, построенные на прочной основе, развиваются по восходящей линии. Строительство по инициативе президента Кыргызстана от имени Кыргызского государства здания полной средней школы в селе Хыдырлы Агдамского района является показателем нерушимых братских отношений между двумя странами.