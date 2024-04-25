Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы

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Между Азербайджаном и Венгрией скоро будет запущен проект по производству автобусов. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе азербайджано-венгерского бизнес-форума, организованного совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Агентством поощрения экспорта Венгрии.

Говоря о совместных проектах между странами, министр отметил закупку в Венгрии племенного крупного рогатого скота. На 40 процентов с начала этого года увеличился товарооборот между Азербайджаном и Венгрией, что хоть и не мало, но не соответствует потенциалу двух стран. Аналогичная картина наблюдается и в сфере инвестиций. Министр отметил, что правительства двух стран поддержат как азербайджанских, так и венгерских предпринимателей в налаживании и развитии бизнеса.

Говоря же о гуманитарных связях, министр отметил, что сегодня более 1400 человек окончили венгерские вузы.

На мероприятии приняли участие более 50 местных и зарубежных компаний.

Рауф Насиров