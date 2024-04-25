Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской |
Алиев: Россия никогда не уйдёт из этого региона |
Алиев: У украинских лидеров был шанс построить нормальные отношения с Россией |
Алиев: «Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят» |
Ильхам Алиев об окончании русско-украинской войны |
Сегодня день рождения легендарного танкиста Альберта Агарунова |
Шойгу отстранил от должности своего арестованного заместителя |
США приветствуют делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
Алиев: Памятник Айтматову в Баку будет символизировать наше единство, дружбу и братство |
Главное Экономика

Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы

Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы

Между Азербайджаном и Венгрией скоро будет запущен проект по производству автобусов. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе  азербайджано-венгерского бизнес-форума, организованного совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Агентством поощрения экспорта Венгрии.

Говоря о совместных проектах между странами, министр отметил закупку в Венгрии племенного крупного рогатого скота. На 40 процентов с начала этого года увеличился товарооборот между Азербайджаном и Венгрией, что хоть и не мало, но не соответствует потенциалу двух стран. Аналогичная картина наблюдается и в сфере инвестиций. Министр отметил, что правительства двух стран поддержат как азербайджанских, так и венгерских предпринимателей в налаживании и развитии бизнеса.

Говоря же о гуманитарных связях, министр отметил, что сегодня более 1400 человек окончили венгерские вузы.

На мероприятии приняли участие более 50 местных и зарубежных компаний.

Рауф Насиров

Теги:
Из этой рубрики
Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской
Экономика

Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской

2024/04/25, 13:06
Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы
Экономика

Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы

2024/04/25, 13:04
Между Азербайджаном и Венгрией подписан протокол
Экономика

Между Азербайджаном и Венгрией подписан протокол

2024/04/25, 12:38
Венгрия примет участие в восстановлении Карабаха
Экономика

Венгрия примет участие в восстановлении Карабаха

2024/04/25, 11:25
Сийярто: Венгрия планирует закупать больше газа у Азербайджана
Экономика

Сийярто: Венгрия планирует закупать больше газа у Азербайджана

2024/04/25, 11:13
Британия закупает рекордные объемы российской нефти
Экономика

Британия закупает рекордные объемы российской нефти

2024/04/25, 10:16
Рухнула прибыль Tesla
Экономика

Рухнула прибыль Tesla

2024/04/25, 01:00
Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост
Экономика

Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост

2024/04/24, 22:56
Азербайджан представил свой туристический потенциал в Казахстане (фото)
Экономика

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Казахстане (фото)

2024/04/24, 21:50