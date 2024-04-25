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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Выпущена новая бета-версия мессенджера WhatsApp, в ней появился встроенный номеронабиратель.

Как сообщает WABetaInfo (WBI), новая функция упрощает для пользователей процесс взаимодействия с контактами, которые не входят в телефонную книгу. Номеронабиратель внутри приложения мессенджера обеспечит удобство звонков контактам без необходимости сохранения их номера в адресной книге.

«Иногда пользователям нужно позвонить по какой-то причине: например, обсудить деловой вопрос или согласовать покупку. Благодаря номеронабирателю внутри мессенджера можно будет совершить звонок без добавления контакта в адресную книгу», указано в материале WABetaInfo.

Данная функция доступна пользователям версию мессенджера из Google Play c номером сборки 2.24.9.28.

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