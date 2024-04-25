Лукашенко предложил Западу сыграть вничью с Россией, иначе Украины не будет

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Украине сегодня нужен мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, которые приводит «Белта», сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Начать можно было бы со стамбульских договоренностей, считает глава государства.

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе», – подчеркнул Лукашенко.