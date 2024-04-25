USAID в Центральной Азии: «По ком звонит колокол»

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В то время как Фонд Сороса сворачивает или уже свернул деятельность в Центральной Азии и ряде стран Восточной Европы, оставив за собой лишь самые революционно перспективные, Агентство США по международному развитию – напротив, все шире охватывает ЦА своими программами с ключевой ставкой на оппозиционные СМИ и созвучные с ними «элиты». Лояльность (или страх?) центрально-азиатских властей к этому американскому «институту» вызывает некоторое недоумение: до них, вероятно, еще плохо дошло, почему многие страны, включая Азербайджан, от него избавились из соображений безопасности и угроз суверенитету.

Информацию о том, что Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса прекратит свою работу в Кыргызстане, можно считать благой: слишком много он «накосячил» в республике, пережившей две «цветные» революции и иные политические потрясения, из которых явно торчали «уши» Сороса и других иностранных организаций, дестабилизирующих обстановку в регионе Центральной Азии вообще, а в Кыргызстане – в частности. И если прежние власти КР плохо бдели, то нынешний президент Садыр Жапаров «взял быка за рога»: парламент принял, а он подписал закон об иностранных агентах, согласно которому НКО (НПО), финансируемые извне, обязаны проходить регистрацию в Минюсте и работать открыто. Они получат статус «иностранного представителя» и будут внесены в соответствующий реестр.

Надо сказать, что Жапаров проявил большое мужество, поскольку «весь прогрессивный мир» был возмущен, грозил Кыргызстану разными карами, и даже госсекретарь США Энтони Блинкен рвал и метал, на что Жапаров посоветовал ему не вмешиваться во внутренние дела республики.

Новый закон (он вступил в силу нынешним апрелем) очень не понравился Фонду Сороса, который «окучивал» Кыргызстан с 1993 года, а теперь из него уходит – как сообщается на сайте фонда, из-за нового закона о некоммерческих организациях, устанавливающего «несоразмерные и излишние» ограничения для организаций, финансируемых из-за рубежа.

Ну не обидно ли? Ведь, как подчеркнули в этом «светоче демократии», за 30 лет он выделил Кыргызстану на различные проекты 115 млн долларов, работал как с правительством, так и с гражданским обществом, и «… теперь на подобную благонамеренную деятельность в интересах страны будет навешиваться несправедливый ярлык «иностранных представителей».

Между тем один из высокопоставленных чиновников администрации президента КР сообщил «Sputnik Кыргызстан», что Фонд Сороса закрыл офисы во всех других государствах Центральной Азии (хотя, как известно, фонд выставили из Узбекистана еще в 2004 году на почве его конфликта с властями республики), и по всей Восточной Европе, кроме Украины и Грузии. На эти две страны обратим особое внимание, поскольку – надо думать – они наиболее перспективны для Сороса с точки зрения устройства в них государственных переворотов. В Венгрии Фонд закрыл свой офис в 2018 году – и тоже на почве неудобного и бесперспективного для него закона.

Словом, если на деятельность фонда миллиардера во многих странах открылись глаза, то с Агентством США по международному развитию (USAID) ситуация далеко не блестящая – среди рискнувших указать этой американской правительственной организации на выход значится и Азербайджан. Государства Центральной Азии по пути Баку не пошли – вероятно, им боязно. И USAID не только отлично развернулось в этом регионе, но и расширяет свою деятельность.

Так, сейчас идет подготовка к реализации в этом году «Центрально-азиатской медиапрограммы», финансируемой, понятно, на средства USAID, – едва ли не самой мощной американской так называемой «мягкой силы». Как оказалось (ссылка на официальную информацию авторов проекта), последний направлен на развитие сбалансированной информационной среды в ЦА, поскольку есть обеспокоенность низким уровнем качества местных телепередач, не способных конкурировать с новостными и развлекательными программами российских СМИ, продвигающих точку зрения, «более не релевантную для жителей Центральной Азии».

Возникает вопрос: почему американцы решают, что «релевантно» для центрально-азиатов, проживающих на другом континенте, имеющих собственную историю, традиции, связи, уклад жизни и ее философию, а что – нет? И какое дело Агентству США по международному развитию до степени ограниченности СМИ Центральной Азии из-за «проблем с законодательством». Причиной тревоги заокеанских доноров является также низкий уровень профессионализма негосударственных СМИ, не выдерживающих конкуренцию с государственным и – опять же! – российскими телеканалами.

И вот надумало USAID подсобить своим коллегам в Центральной Азии тренингами, учебными турами для пишущей и вещающей братии, финансировать производство принципиально нового телепродукта. Однако не все так просто: для того, чтобы этот новый продукт не попал под какую-нибудь из статей Уголовного кодекса, от депутатов парламентов государств региона потребуют принятия законов по декриминализации статей за диффамацию, клевету; доступу к информации (какой?). То есть получается так: врите на здоровье, леди и джентльмены, и ничего вам за это не будет. И все это под соусом «продвижения демократии» – разумеется, проплаченной.

Такая проплаченная «демократия» – особенно раскручиваемая в СМИ и посредством СМИ, – как правило приводит к революциям и гражданским войнам. Примеры: Грузия, Кыргызстан, Украина, Таджикистан, Сирия, Ирак и иже с ними. Интересно также, кому USAID отстегивало больше всего денег. Как оказалось (из открытых источников), наиболее перспективным, в плане смены власти, государствам постсоветского пространства – Грузии, Кыргызстану, Таджикистану и Украине. И более остальных – последней. Но всех «переплюнули» Сирия и Ирак – пока было «можно», они получали 150 млрд и 300 млрд долларов соответственно ежегодно. Что вышло из финансирования «развития демократии» – хорошо известно.

Узбекистану со столь острожным президентом как Шавкат Мирзиеев, в прошлом году USAID выделило 60 млн долларов. И, кстати, не только на расшатывание стабильности – судя по обозначению программ. На поддержку демократии, прав человека, верховенства закона отстегнули 5 млн долларов. А всего с 1992 года USAID «облагодетельствовало» Узбекистан на 2 млрд в валюте США.

Но вот в этом году появился относительно новый, для республики, «тренд». По данным Asia Today, «USAID, хорошо известное по организации «цветных революций» в независимых странах, направит 17,7 млн долларов на промывание мозгов бизнес-молодежи и женщинам-предпринимателям в стране. Проект рассчитан на пять лет. Американцы будут продвигать среди экономически активного населения республики свою традиционную повестку, связанную с гендерным равенством. Наиболее преданные Соединённым Штатам сторонники получат гранты».

Изданием также проводится мысль, что проект «направлен на пропаганду западных ценностей в узбекском обществе, может дестабилизировать политическую ситуацию в стране… Опыт реализации подобных инициатив в Кыргызстане и других постсоветских республиках показал их способность раскачивать внутриполитическую обстановку», потому как гранты USAID часто попадают к оппозиционным силам, которые затем устраивают массовые протесты и пытаются совершить госперевороты.

Почему USAID вплотную занялось Центральной Азией, где, все же, добилось некоторого эффекта – две революции в Кыргызстане, гражданская война в Таджикистане – это как минимум, и еще кое-что «по мелочам», хотя и Бишкек, и Душанбе, долго помучавшись от последствий щедрот американцев, все же, так или иначе, с проблемами справляются. Но американцы желают «стабильности» на собственный лад, которая заключается в полном подчинении республик ЦА западным менторам, их отрыве от России и Китая, с которыми они граничат. И, понятно, чем не стабильнее будет ситуация на границах этих двух «осей зла», тем perfectly будет для Запада, претендующего не просто на «влияние», но еще и на углеводородные, редкоземельные и, что крайне важно, урановые запасы региона. И в этом контексте особый интерес представляют Казахстан и Узбекистан.

Не будем также забывать, что нестабильность в Центральной Азии похоронит ненавистный американцам китайский проект сухопутного коридора «Один пояс, один путь». Ну и соседний с ЦА Афганистан – он часто упоминается в мероприятиях USAID, и это может означать только одно: эта страна – ситуационно – рассматривается в качестве единого, с Центральной Азией, геополитического пространства, что усиливает угрозы безопасности ЦА.

Возникает вопрос: почему государства Центральной Азии не избавляются от присутствия у себя USAID и иных явно неблагонадежных иностранных организаций, как это сделал, например, Азербайджан. Вероятно, они опасаются западных и, особенно, американских кар в столь взрывоопасном регионе, в котором только-только установилось крайне хрупкое равновесие (впрочем – вряд ли долгосрочное). Но ведь чем больше революционно ориентированных грантоедов в регионе, тем быстрее станут нарастать угрозы его безопасности; чем больше халявных денег поступит в ЦА, тем труднее будет избавиться от продвижения стратегической цели Запада на его укоренение в регионе и выдавливание из него традиционных партнеров – России и Китая, а также нарождающихся и не одобряемых Западом: например, Турции.

То есть по известному постулату – «Чем дальше в лес, тем больше дров», чего не могут не понимать центрально-азиатские власти. Не могут не понимать, что «зелень» USAID – это не кислород и не помощь, а дестабилизация, сбор информации, которая будет, в итоге, направлена против самих же властей государств региона. Причем, соперничать за «победу» в нем будут самые разнообразные силы самого Запада, далеко не столь монолитного, как он пытается себя представить – для внешнего пользования.

Возможно, принятый Кыргызстаном закон об иностранных агентах (а от Бишкека запад менее всего ожидал такой прыти) несколько поубавит активность USAID и иже с ним в республике, и лидеры других стран рискнут, все же, взять пример с Жапарова. Но это еще не означает, что американское агентство уйдет: оно найдет пути формирования протестного заряда и «элит» проведения американских интересов. С этой точки зрения аналитики более всего беспокоятся сейчас за Казахстан: многие пророчат ему нечто вроде «украинизации», но справиться с Астаной будет значительно сложнее, чем с Киевом – хотя бы потому, что Китай ни в коем случае не уступит Западу ни соседний Казахстан, ни регион Центральной Азии в целом. И проявит в этом деле гораздо более тонкую и, в то же время, изощренную стратегию и тактику, чем Россия.

Ирина Джорбенадзе