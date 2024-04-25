СМИ назвали причину суицида Насиба Гулиева

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Появилась сенсационная информация о причинах самоубийства бывшего главного педиатра страны Насиба Гулиева.

Как пишут местные СМИ, вчера семью покойного пригласили в следственный орган и ознакомили с предсмертным письмом Гулиева.

Причиной своего самоубийства Н.Гулиев назвал женщину (имя и фамилия есть в письме), которая в настоящее время работает в одной из известных клиник. Однако не понятно, как именно эта женщина связана с причиной его суицида.

Отмечается, что Гулиев не общался с членами своей семьи и жил один в загородном доме в поселке Горадил Апшеронского района. Сообщается, что он также не общался с сыном, который уже много лет живет в Украине.