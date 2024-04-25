Граждане Азербайджана смогут ездить в Лачин, Шушу и Суговушан на личных автомобилях

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Граждане смогут совершать поездки в город Лачин на своих автомобилях.

Об этом говорится в совместном сообщении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

В информации говорится, что в рамках программы «Великое возвращение» расширяются направления поездок граждан Азербайджана на освобожденные территории. С 27 апреля 2024 года граждане смогут посещать город Лачин, а также совершать поездку в город Шушу и поселок Суговушан на личном автотранспорте.

Граждане смогут получить разрешение на выезд с 26 апреля через портал “Yolumuz Qarabağa” (www.yolumuzqarabaga.az).

Срок действия разрешений предусмотрен 2 дня.

Поездка в город Лачин будет возможна по маршруту Джабраил-Зангилан-Губадлы-Лачин через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, по дороге Победы и поселку Горадиз.

К поездке на частных легковых автомобилях можно получить разрешение для 9 человек, включая водителя. Подразумеваются транспортные средства, соответствующие категории В, с государственным регистрационным знаком Азербайджана. До поездки граждане могут забронировать номера в отелях и других пунктах размещения, указанных на портале.