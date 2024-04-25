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Reuters: Китай спрятал в порту корабль, доставлявший оружие в Россию

Reuters: Китай спрятал в порту корабль, доставлявший оружие в Россию

Китай предоставил причал для находящегося под санкциями США российского грузового судна, причастного к поставкам северокорейского оружия в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что российское судно «Ангара», которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, предположительно содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытающиеся перекрыть военную и экономическую поддержку России. Поскольку Украина испытывает нехватку боеприпасов, официальные лица США делают все более резкие предупреждения о помощи Китая в восстановлении российской армии после ее ранних поражений в войне на Украине.

Ожидается, что эта поддержка будет стоять на первом месте в повестке дня на этой неделе, когда госсекретарь Энтони Блинкен посетит Пекин.

Представитель Госдепартамента США заявил, что ему известно о «достоверных сообщениях из открытых источников» о том, что «Ангара» в настоящее время пришвартована в китайском порту, и он поднял этот вопрос перед китайскими властями.

«Мы призываем все государства-члены выполнить свои обязательства по резолюции 2397 СБ ООН», – сказал чиновник.

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