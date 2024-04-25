Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской |
Алиев: Россия никогда не уйдёт из этого региона |
Алиев: У украинских лидеров был шанс построить нормальные отношения с Россией |
Алиев: «Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят» |
Ильхам Алиев об окончании русско-украинской войны |
Сегодня день рождения легендарного танкиста Альберта Агарунова |
Шойгу отстранил от должности своего арестованного заместителя |
США приветствуют делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
Алиев: Памятник Айтматову в Баку будет символизировать наше единство, дружбу и братство |
Главное Экономика

Британия закупает рекордные объемы российской нефти

Британия закупает рекордные объемы российской нефти

Великобритания продолжает закупать российскую нефть в больших масштабах, пользуясь существующей законодательной лазейкой для обхода санкций. Об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что в 2023 году на импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции было потрачено 2,2 млрд фунтов стерлингов. Сопоставимые объемы закупались в 2022-м, в то время как в 2021 году на эти цели было потрачено 434,2 млн фунтов стерлингов.

Индия, Китай и Турция относятся к крупнейшим покупателям российской нефти.

«Пока российская нефть перерабатывается в другой стране, она больше не считается произведенной в России, что позволяет ей обходить запрет на торговлю. В результате российская нефть продается союзным странам для переработки перед экспортом в Великобританию», — отмечается в публикации.

При этом отчеты правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России сократился с 1,5 млрд фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля годом позже.

Теги:
Из этой рубрики
Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской
Экономика

Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской

2024/04/25, 13:06
Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы
Экономика

Азербайджан и Венгрия будут производить автобусы

2024/04/25, 13:04
Между Азербайджаном и Венгрией подписан протокол
Экономика

Между Азербайджаном и Венгрией подписан протокол

2024/04/25, 12:38
Венгрия примет участие в восстановлении Карабаха
Экономика

Венгрия примет участие в восстановлении Карабаха

2024/04/25, 11:25
Сийярто: Венгрия планирует закупать больше газа у Азербайджана
Экономика

Сийярто: Венгрия планирует закупать больше газа у Азербайджана

2024/04/25, 11:13
Британия закупает рекордные объемы российской нефти
Экономика

Британия закупает рекордные объемы российской нефти

2024/04/25, 10:16
Рухнула прибыль Tesla
Экономика

Рухнула прибыль Tesla

2024/04/25, 01:00
Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост
Экономика

Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост

2024/04/24, 22:56
Азербайджан представил свой туристический потенциал в Казахстане (фото)
Экономика

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Казахстане (фото)

2024/04/24, 21:50