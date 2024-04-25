Британия закупает рекордные объемы российской нефти

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Великобритания продолжает закупать российскую нефть в больших масштабах, пользуясь существующей законодательной лазейкой для обхода санкций. Об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что в 2023 году на импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции было потрачено 2,2 млрд фунтов стерлингов. Сопоставимые объемы закупались в 2022-м, в то время как в 2021 году на эти цели было потрачено 434,2 млн фунтов стерлингов.

Индия, Китай и Турция относятся к крупнейшим покупателям российской нефти.

«Пока российская нефть перерабатывается в другой стране, она больше не считается произведенной в России, что позволяет ей обходить запрет на торговлю. В результате российская нефть продается союзным странам для переработки перед экспортом в Великобританию», — отмечается в публикации.

При этом отчеты правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России сократился с 1,5 млрд фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля годом позже.