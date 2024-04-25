Рухнула прибыль Tesla

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Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за первые три месяца упала на 55%, до 1,1 млрд долларов по сравнению с первым кварталом 2023 года. Доход снизился на 9%, до 21,3 млрд. долларов. Об этом говорится в пресс-релизе о квартальных финрезультатах компании.

Чистая прибыль в первом квартале сократилась до 1,13 млрд долларов по сравнению с 2,5 млрд долларов за аналогичный период 2023 года.

Выручка Tesla уменьшилась до 21,3 млрд долларов с 23,33 млрд долларов против первого квартала прошлого года (прогноз аналитиков – 22,2 млрд долларов).