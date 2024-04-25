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Турки и азербайджанцы разоблачили в Вашингтоне армянскую ложь (фото)

Турки и азербайджанцы разоблачили в Вашингтоне армянскую ложь (фото)

Перед посольством Турции в США 24 апреля прошла акция солидарности против лжи о так называемом геноциде армян.

Акция под лозунгом «Покончим с армянской ложью» была организована Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), уточняет «Репорт».

Представитель TASC Мухаммед Сами Гёргюлю заявил, что цель проведения акции – разоблачение лжи армянского лобби.

«Некоторые государства, пытающиеся обеспечить свои политические и экономические интересы путем признания утверждений о так называемом геноциде армян, используют это как средство давления на Турцию. Международное сообщество должно знать, что обвинения в «геноциде» являются ложью», – подчеркнул он.

В акции приняли участие живущие в американской столице активисты турецкой и азербайджанской общин.

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