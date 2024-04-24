Франция требует ужесточения антироссийских санкций

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Франция предложила Евросоюзу (ЕС) ввести новые санкции в отношении России, в том числе против боевиков ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в Европе расширилась дестабилизирующая деятельность субъектов, связанными с Россией. Эти действия приводят к подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов. В преддверии парламентских выборов в ЕС в июне объединение сделало «своим главным приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации».

Франция требует ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России, подозреваемых в организации «операций по дезинформации» против стран ЕС, а также вмешательству в выборы. Среди таких лиц власти Франции указывают наемников «Вагнер».

По данным агентства, предложение Франции уже поддержали Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстония.