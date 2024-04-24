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Шойгу отстранил от должности своего арестованного заместителя

Шойгу отстранил от должности своего арестованного заместителя

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранён от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказали агентству.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

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