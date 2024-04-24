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Азербайджан представил доклад на сессии Комитета ООН по борьбе с пытками

Азербайджан представил доклад на сессии Комитета ООН по борьбе с пытками

23-24 апреля 2024 года в Женеве в рамках 79-й сессии Комитета ООН по борьбе с пытками состоялась презентация 5-го периодического доклада Азербайджана “Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания”.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

Выступая, заместитель министра отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными структурами ООН в области прав человека, подробно проинформировал членов комитета о судебных реформах, проведенных в последнее время в нашей стране, а также о других прогрессивных шагах в области реализации обязательств, вытекающих из Конвенции.

В своем выступлении заместитель министра заявил, что Азербайджан впервые после освобождения в результате Отечественной войны азербайджанских земель от 30-летней оккупации Армении, будет реализовывать на всей территории страны обязательства, вытекающие из международных договоров, сторонами которых он является, и сможет полностью обеспечить правопорядок.

Кроме того, С.Шарифов подробно проинформировал о мерах, принятых Правительством Азербайджанской Республики по углублению законодательных реформ, в том числе по внедрению новых информационных технологий, а также о многочисленных местных и зарубежных тренингах, семинарах и учебных программах для сотрудников правоохранительных органов на тему прав человека и основных свобод.

Кроме того, члены комитета обсудили меры, принимаемые по обеспечению независимости судебно-правовой системы, модернизации системы правосудия, совершенствованию пенитенциарной инфраструктуры, оказанию качественных медицинских услуг осужденным, гуманизации карательной политики, введению альтернативных наказаний, борьбе с торговлей людьми и домашним насилием, обеспечению прав ребенка, в том числе информирование о принятых национальных планах действий и государственных программах в области ликвидации всех форм насилия над детьми. На вопросы, поднятые членами комитета, даны исчерпывающие ответы.

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