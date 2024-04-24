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Главное Мир

В Ереване разогнали требующих отставки Пашиняна

В Ереване разогнали требующих отставки Пашиняна

Члены Национально-демократического движения «Бевер» (Полюса) провели акцию протеста на Площади Свободы Еревана с требованием смещения Никола Пашиняна, затем попытались провести шествие, но им этого не удалось. Об этом сообщает news.am.

Полицейские разогнали шествие и подвергли приводу участников акции.

По этому поводу Национально-демократическое движение выступило со следующим заявлением:

«Полиция, применив грубую силу, подвергла приводу члена совета полюса Гарегина Чугасяна и полковника запаса Володю Аветисяна. Подвергнуты приводу десятки человек. По нашим данным, сторонников полюса в центральном отделении полиции избили».

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