США приветствуют делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

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США приветствуют начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

“Мы приветствуем заявление о том, что Армения и Азербайджан договорились об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы. Это важный шаг на пути к заключению прочного мирного соглашения”, – отметил Патель.

По его словам, на данный момент у Госдепартамента нет никаких заявлений относительно возможности поездки в регион старшего советника Госдепартамента США по кавказским переговорам Луи Боно.