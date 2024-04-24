Азербайджан представил свой туристический потенциал в Казахстане (фото)

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Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму организовали национальный стенд Азербайджана на проходящей в Алматы (Казахстан) международной выставке «Туризм и путешествия» KITF – ведущей туристической выставке в регионе Центральной Азии. Об этом сообщает «Азертадж».

На национальном стенде площадью 92 квадратных метра нашу страну представляют 9 промышленных партнеров, в том числе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг», гостиницы и туристические агентства. На выставке проводятся B2B (Business to Business) встречи, связанные с продвижением туризма страны, обсуждаются возможности сотрудничества.

Посетители азербайджанского стенда знакомятся с историей, национальной кухней, традициями и обычаями, культурным наследием нашей страны, объектами, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и подробно информируются о различных туристических возможностях – живописных пешеходных маршрутах в Кавказских горах, экотурах, поездках к горячим термальным источникам и в действующие в Азербайджане лечебные курорты.

В день открытия выставки Бюро по туризму Азербайджана выступило в качестве национального представителя на панельной сессии, посвященной развитию межстранового туризма.