Жапаров: Айтматов был большим другом Азербайджана

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Как сообщалось ранее, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку. Президент Садыр Жапаров выступил на открытии памятника. Об этом сообщает «Азертадж».

Предлагаем вашему вниманию его речь.

-Уважаемые друзья. Сегодня мы собрались в прекрасном городе Баку, чтобы отметить важное событие – открытие памятника выдающемуся кыргызскому писателю и сыну всего тюркского народа, который своим талантом и глубоким пониманием человеческой души пролил свет на наш мир.

От имени Кыргызстана выражаю благодарность президенту Азербайджана уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за его трепетное отношение к нашей стране и Чингизу Айтматову. Этот памятник является выражением уважения и признания творческого наследия Чингиза Айтматова.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогие друзья, отрадно, что азербайджанская сторона уделяет большое внимание культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Увековечение памяти Чингиза Айтматова является знаковым событием в наших отношениях. Мы знаем, что Чингиз Айтматов был большим другом Азербайджана. Особое внимание хотелось бы уделить его дружбе с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Их отношения были уникальными и прочными. Обе личности оставили свой неизгладимый след в истории. Гейдар Алиев высоко ценил его как писателя и как интеллигентную личность. Он говорил, что Чингиз Айтматов, подаривший замечательные произведения сокровищнице мировой литературы, является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, ценим также Ваш личный вклад в проведение на высоком уровне юбилея Чингиза Айтматова в братском Азербайджане. Согласно Вашему Указу, Чингиз Айтматов был первым удостоен высокого ордена «Дружбы» 25 февраля 2008 года. Чингиз Торекулович был не просто писатель, он был истинным гением слова, чьи произведения проникают в самые глубины души, заставляя нас задуматься над смыслом жизни, любви, человеческой судьбы. Его произведения, такие как «Джамиля», «Белый пароход», не только поражают своей красотой и мудростью, но и вызывают у нас восторг и восхищение перед великим творческим даром.

Установка данного памятника в Баку – это символ глубокой связи между братскими народами Кыргызстана и Азербайджана. Это подтверждение того, что творчество Чингиза Айтматова объединяет нас всех в едином стремлении к красоте, мудрости и гармонии. Представляется важным, чтобы молодое поколение знало и понимало историю взаимоотношений наших стран, роль исторических личностей, лидеров, которые предопределили нынешний уровень сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

В контексте двусторонних отношений хотел бы отметить, что первый визит президента Азербайджана в Кыргызстан был совершен в 1995 году Гейдаром Алиевым на празднование 1000-летнего юбилея эпоса «Манас». Тогда он произнес сакральные слова: «Мы чувствуем и понимаем друг друга сердцем». Этой короткой, но весьма трогательной и искренней фразой он имел в виду то, что Кыргызстан и Азербайджан являются действительно братскими народами. Памятник, который мы открываем сегодня, станет местом, где каждый сможет соприкоснуться с великим писателем, почтить его память и вдохновиться его творчеством. Пусть он будет напоминанием о величии человеческого духа и силе слова.

Позвольте мне выразить глубокую признательность всем, кто вложил свою энергию, талант и ресурсы в создание этого памятника. Пусть он станет символом нашего единства и вечной привязанности к ценностям, которые Чингиз Айтматов так прекрасно отражал в своем творчестве.

Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность азербайджанской стороне и пожелать братскому азербайджанскому народу мира, счастья и благополучия. Благодарю за внимание.