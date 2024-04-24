Алиев: Памятник Айтматову в Баку будет символизировать наше единство, дружбу и братство

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Как сообщалось ранее, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку. Президент Алиев выступил на открытии памятника. Об этом сообщает «Азертадж».

Предлагаем вашему вниманию его речь.

– Сегодня знаменательный день в истории братских отношений Кыргызстана и Азербайджана. Сегодня открывается памятник великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову. Уверен, что это будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства.

Чингиз Айтматов – всемирно известный писатель, великий сын кыргызского народа, который на протяжении своей жизни достойно представлял свой народ и в рамках Советского Союза, и в мировом масштабе.

В Азербайджане любили его творчество и уважали его как человека за его активную гражданскую позицию, национальный дух и верность своим корням.

Я вспоминаю, незадолго до его кончины он посещал Азербайджан, и я имел возможность с ним встретиться и провести долгую беседу по многим вопросам. В тот день я его наградил высоким орденом Азербайджанского государства – орденом «Достлуг» в знак уважения и в знак признания его заслуг в деле укрепления наших отношений. Он всегда был на стороне справедливости. Неслучайно он не только как писатель, но и как общественный деятель завоевал большое уважение и на пространстве бывшего СССР и в мировом масштабе, и память о нем, конечно же, живет в сердце кыргызского народа и всех братских народов.

Будучи в Кыргызстане с государственным визитом, я посетил его могилу и отдал дань уважения азербайджанского народа его памяти.

Знаменательно, что памятник открывается в рамках государственного визита президента Кыргызстана. Сегодня мы провели очень плодотворные и очень важные переговоры по многим вопросам, в том числе по вопросам гуманитарного сотрудничества. Как вы знаете, в эти дни в Баку проходят Дни культуры Кыргызстана, и символично, что именно в рамках таких торжественных мероприятий и государственного визита на одной из центральных улиц города Баку – проспекте Азадлыг мы сегодня участвуем в этом мероприятии.

Я хотел бы поздравить азербайджанский и кыргызский народы с этим знаменательным событием. Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет символизировать наше единство, нашу дружбу, наше братство. И также хотел бы сказать, что уверен, что весь тюркский мир гордится своим достойным представителем, и единственное, естественно, все мы сожалеем, что он ушел из жизни слишком рано, и ничто этого не предвещало. Я уже сказал, что я встречался с ним в Баку незадолго до его кончины, буквально за несколько месяцев, и, как всегда, был полон энергии и хорошо выглядел, рассказывал о своих планах. Это был 2008 год, но я это помню так, как будто это было вчера.

Еще раз поздравляю всех нас, еще раз говорю слова «Добро пожаловать» – «Хош гялмисиниз», уважаемый господин президент. И уверен, что дружба и братство Кыргызстана и Азербайджана, наших народов будет вечной. Спасибо.