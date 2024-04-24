Зеленский: Теперь Украина компенсирует прошедшие в дебатах полгода (видео)

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Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО. Об этом говорится в вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями – на всех уровнях, – чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимого ПВО и техники», – рассказал президент.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также других американцев за поддержку Украины.

«Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах полгода в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него», – сказал он.

