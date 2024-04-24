Ямайка объявила о признании Палестины

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Власти Ямайки решили признать Государство Палестина. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

«Правительство Ямайки приняло решение признать Государство Палестина, <…> присоединиться к 140 государствам ООН, которые уже признали [его]», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Ямайка продолжит выступать за решение длительного конфликта на основе двух государств, гарантировать безопасность Израиля и защищать достоинство и права палестинцев. Признавая палестинское государство, Ямайка усиливает свою приверженность мирному решению [конфликта]», – указала министр иностранных дел страны Камина Джонсон Смит.

Глава МИД добавила, что Ямайка «поддерживает все усилия по деэскалации» на Ближнем Востоке и «установлению длительного мира в регионе».

В настоящее время в качестве независимого государства Палестину признают 140 из 193 стран – членов ООН, в том числе Россия, в 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.