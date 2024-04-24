Жапаров почтил в Баку память Гейдара Алиева и шехидов (фото)

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24 апреля президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил Аллею шехидов. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Садыр Жапаров почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку президент Кыргызстана полюбовался панорамой нашей столицы. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров также посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.

Цветы были возложены также на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.