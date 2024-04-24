«Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа». Полный текст сегодняшнего выступления Жапарова

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24 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе своего выступления Садыр Жапаров сказал:

Прежде всего, искренне признателен президенту Азербайджана, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за приглашение посетить Азербайджан с государственным визитом. От лица нашей делегации выражаю благодарность нашим азербайджанским братьям за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием. Мы рады в очередной раз побывать на благодатной азербайджанской земле и выразить свое восхищение прекрасным городом Баку. Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством президента Азербайджана уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет Азербайджанское государство.

Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджана в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры практически по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, заслушали доклады руководителей отдельных министерств двух стран. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия. Хотел бы подчеркнуть, что переговоры традиционно прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия, которые характеризуют братские связи между нашими странами. По итогам нашей встречи подписана совместная Декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений.

Мы обсудили перспективы работы Азербайджано-кыргызского фонда развития, затронули вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, строительства кыргызской стороной средней школы в Агдамском районе. Строительство школы является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта. Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Работа комиссии является эффективной площадкой для обсуждения и продвижения имеющихся вопросов с целью увеличения товарооборота между нашими странами. В ходе переговоров были обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в вопросах развития международных транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Сегодня мы подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшую тесную работу в различных сферах. Среди подписанных документов хотел бы выделить пятилетнюю комплексную программу развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которая будет использоваться в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу. Хотел бы также отметить подписание Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимной экономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран.

Мы выразили удовлетворение взаимодействием в культурно-гуманитарной сфере, что подкрепляется проведением на этой неделе в городе Баку Дней культуры Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике. Выражаем глубокую признательность азербайджанской стороне за сохранение памяти о всемирно известном писателе, сыне кыргызского народа и тюркского мира, друге азербайджанского народа Чингизе Айтматове, памятник которому мы планируем открыть сегодня в городе Баку.

Мы обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне в рамках Организации тюркских государств, которые пройдут в этом году в Азербайджане и Кыргызстане. Я поздравил уважаемого Ильхама Гейдаровича и, пользуясь случаем, поздравляю весь братский азербайджанский народ с получением права на проведение в текущем году мероприятия глобального масштаба – 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Действительно, это важное событие и мы искренне рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие.

В заключение хотел бы подчеркнуть, удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями. Они со всей очевидностью демонстрируют взаимное стремление наших государств развивать тесные связи во всех сферах, всемерно укреплять дружественные отношения в интересах народов двух стран.

Еще раз выражаю глубокую признательность президенту Азербайджана уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за теплое гостеприимство и хочу пожелать народу Азербайджана мира и дальнейшего процветания. Благодарю Вас.