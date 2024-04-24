Алиев поблагодарил Жапарова за поддержку. Полный текст сегодняшнего выступления президента

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24 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе своего выступления Ильхам Алиев сказал:

Сегодня мы рады приветствовать нашего дорогого друга и брата Садыра Нургожоевича Жапарова в Азербайджане с государственным визитом. Визит будет способствовать делу укрепления дружеских, братских отношений между нашими странами.

Только что мы подписали документы, которые будут предопределять во многом будущее развитие наших отношений. Каждый из них представляет большую важность. Особо хотел бы отметить Совместную декларацию, которую мы подписали с Садыром Нургожоевичем. Повестка дня нашего взаимодействия достаточно обширная, мы сегодня и в узком кругу, и в расширенном составе прошлись по основным вопросам нашего взаимодействия, провели успешно Второе заседание Межгосударственного совета, заслушали информацию руководителей соответствующих ведомств и дали соответствующие поручения. Уверен, что визит и его результаты будут отчетливо видны в практической плоскости в плане укрепления нашего взаимодействия, роста товарооборота и сотрудничества по всем направлениям.

У нас сложилась хорошая традиция совершать ежегодно взаимные визиты. Я был в Кыргызстане и в прошлом году, и в позапрошлом году, также в прошлом и позапрошлом году Садыр Нургожоевич посещал нас. У нас еще будет возможность встретиться в Азербайджане – и летом в Шуше во время проведения неформального Саммита Организации тюркских государств, а также я пригласил Садыра Нургожоевича в ноябре принять участие в международной конференции СОР29. Каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, а также решения важных вопросов двустороннего сотрудничества, многостороннего сотрудничества.

Азербайджан участвовал в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Я был приглашен моими братьями-коллегами. Буквально недавно министр иностранных дел Азербайджана был приглашен на министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Персидского залива. Все это естественно, потому что Азербайджан с Центральной Азией связывают узы многовекового сотрудничества, дружба, взаимодействие. И сегодня регион Центральной Азии, Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южного Кавказского региона представляют большую важность и в плане энергоресурсов, в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал. А самое главное, мы укрепляем взаимодействие с нашими традиционными партнерами из братских стран. И среди них сотрудничество с Кыргызстаном имеет особую важность.

Мне очень приятно, что мы активно сотрудничаем в торгово-экономической сфере. Сегодня прозвучали цифры увеличения в разы товарооборота. Хотя абсолютные цифры пока еще не очень велики. Но тенденция существует к наращиванию потенциала. Сегодня также было подписано дополнение к соглашению об Уставном фонде Азербайджано-кыргызского фонда развития. Мы увеличили Уставной фонд в четыре раза – с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок, было нам доложено, более 40 заявок поступило в Фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане. Поэтому думаю, что 100 миллионов долларов – это тоже не предел. И мы дали совместное поручение соответствующим правительственным структурам с тем, чтобы побыстрее запустить механизм имплементации проектов в рамках совместного инвестиционного фонда.

Но это не единственный механизм для увеличения товарооборота. У нас существуют и другие формы инвестиционной политики. Как было сегодня доложено, уже началось строительство на берегу озера Иссык-Куль пятизвездочного отеля, финансируемое Азербайджаном, который, как нам пообещали, будет готов к концу следующего года.

Я хотел бы особо выразить благодарность Садыру Нургожоевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. По инициативе президента Кыргызстана Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. И завтра мы вместе посетим Физулинский и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку. Она имеет для нас очень большое значение.

Мы также подробно сегодня прошлись по энергетической, транспортной сферам. И здесь наметили потенциал. Мы заинтересованы в инвестиционных проектах возобновляемой энергии в Кыргызстане. Что касается транспортной сферы, то и в Кыргызстане, и в Азербайджане осуществляются масштабные транспортные проекты, строительство железных дорог, и, конечно, уже сейчас надо начинать вести консультации по согласованию транспортных маршрутов в плане цифровизации, в плане тарифной политики с тем, чтобы сделать маршрут через Каспий, Центральную Азию в Европу привлекательным не только с точки зрения расстояния, но и с точки зрения коммерческой привлекательности.

Можно много говорить о формате двустороннего сотрудничества. Конечно, нельзя не вспомнить о том, что в эти дни проходят Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Сегодня мы с моим коллегой будем участвовать в открытии памятника великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову в Баку, что является данью уважения к его памяти, а также еще одним символом кыргызско-азербайджанского братства.

Мы настроены продолжать активное взаимодействие по всем направлениям. Должен сказать, что те документы, которые были подписаны сегодня, это не все документы, которые подписываются. Еще часть документов подписывается в соответствующих государственных структурах. Так что мы также создаем прочную законодательную базу наших отношений.

Еще раз, уважаемый Садыр Нургожоевич, добро пожаловать. Желаю Вам, всем нашим друзьям из Кыргызстана хорошего пребывания в Азербайджане. Спасибо.