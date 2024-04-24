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Мбаппе потеряет 127 млн, если покинет свой клуб

Мбаппе потеряет 127 млн, если покинет свой клуб

Переезд Килиана Мбаппе в другой клуб будет стоить форварду сумасшедшей суммы денег. Об этом сообщает Рамон Альварес де Мон.

Журналисту удалось узнать, о чем идет речь в тайном соглашении между футболистом и владельцами ПСЖ. Так, форвард сборной Франции должен отказаться от 127 миллионов евро, чтобы покинуть команду.

Во-первых, 25-летний нападающий не увидит бонуса за лояльность суммой в 89,6 миллионов евро, а во-вторых, потеряет 38,2 миллиона евро заработной платы, которую должен получить в этом сезоне.

По информации источника, именно такое соглашение было достигнуто в августе прошлого года между Килианом Мбаппе и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. В случае отказа от продления контракта футболист потеряет огромную сумму.

Отметим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 42 матча за ПСЖ, забил в них 41 гол и отдал 9 ассистов.

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