Амирбеков: Азербайджан выступает за мирное разрешение разногласий с Арменией

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Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью радио ВВС.

В интервью Эльчин Амирбеков говорил о том, что в сентябре минувшего года Азербайджан положил конец незаконной армянской оккупации Карабаха и прилегающих районов Азербайджана. Он отметил, что самое большое препятствие для мира, то есть вопрос незаконного военного присутствия Армении на территории Азербайджана нашел свое решение. Э.Амирбеков выразил уверенность в том, что, таким образом, имеются реальные и уникальные шансы для заключения мирного соглашения между двумя странами. Он подчеркнул, что две страны еще никогда не были настолько близки к миру.

Э.Амирбеков также представил информацию о начале процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией. По его словам, один из важных моментов в этом контексте заключается в том, что данное решение было принято в результате непосредственного двустороннего участия Армении и Азербайджана без вмешательства какой бы то ни было третьей стороны.

«Впервые Армения положила конец оккупации наших земель дипломатическим путем, а не в результате военных операций. Это подтвердило необоснованность и лживость выдвинутых Арменией и ее западными покровителями таких утверждений, как то, что Азербайджан намерен силой преодолеть остальные трудности в мирном процессе. Мы выступаем за мир», – сказал Эльчин Амирбеков.

Он также коснулся значимости решения существующих между двумя странами некоторых вопросов, довел до внимания, что в действующем национальном законодательстве Армении, в том числе в конституции, Карабах указан как часть Армении, что является очевидным территориальным притязанием против Азербайджана: «В действующем национальном законодательстве Армении, в том числе в ее конституции, Карабах указан как территория Армении. Значит это действительно является территориальным притязанием против Азербайджана. В первую очередь, считаю, что если мы серьезно подходим к взаимному признанию территориальной целостности, как основе мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, то Армении следует решить этот вопрос. В частности, после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно подтверждал, что признает Карабах частью Азербайджана…».

Эльчин Амирбеков еще раз подтвердил полную приверженность Азербайджана мирному разрешению имеющихся разногласий. Он констатировал, что Азербайджан выступает за интенсификацию переговоров между двумя странами.

«Нам также хотелось бы заверить Армению в том, что основные принципы мирного соглашения, то есть взаимное признание территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ, одновременно является принятым Азербайджаном обязательством», – отметил Э.Амирбеков.

Он подчеркнул, что сухопутное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой заблокировано Арменией: «Это свидетельствует о том, что премьер-министр Армении Н.Пашинян открыто уклоняется от обязательства, принятого им после подписания три с половиной года назад трехстороннего Заявления в результате окончания Второй Карабахской войны».

Он также сказал, что некоторые иностранные государства пытаются потенциально дестабилизировать продолжающийся мирный процесс, поставить перспективы мирного урегулирования под риск и превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния: «Если говорить конкретно, то я имею ввиду новые инициативы некоторых западных государств по усилению военного потенциала Армении путем односторонних поставок помощи и оружия. Считаю это непрозрачным методом. Это может иметь нехорошие, а то и некоторые негативные с точки зрения безопасности последствия для перспектив мирного процесса».